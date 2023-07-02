Şeytan taşlarken kendinden geçen hacı, el değneğiyle şeytana savaş açtı

Bir hacı, şeytan taşlarken kendinden geçerek el değneğiyle adeta şeytana savaş açtı. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Gün geçmiyor ki sosyal medyada yeni bir video viral olmasın. Son olarak hac görevini yerine getiren bir amcanın şeytan taşladığı sırada çekilen görüntüleri gündem oldu. Görüntülerde kendini şeytan taşlama işine fazla kaptıran amcamızın elindeki bastonu silah gibi tutarak ateş etmeye çalıştığı görülüyor.