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Seyir halindeki araçta kayda aldığı görüntüyle isyan etti: Bir çözüm bulun Allah aşkına

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Bir sürücü, trafikte karşılaştığı aşırı parlak beyaz farlara tepki göstererek, aracının içinin ışıkla dolduğunu ve bu durumun sürüş güvenliğini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede viral oldu.

Trafikte birçok sürücünün şikayetçi olduğu beyaz farlar, bir kez daha gündeme geldi. Bir araç sürücüsü, trafikte karşılaştığı aşırı parlak beyaz farlara tepki göstererek, "Şu farlara baksana Allah aşkına ya, arabanın içi ışık doldu. Böyle far mı olur? Lütfen ya, lütfen buna bir çözüm bulunmalı!" sözleriyle duruma isyan etti.

BİRÇOK SÜRÜCÜ KONUDAN MUZDARİP

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, birçok sürücünün benzer mağduriyet yaşadığını ortaya koyarken, bazı kullanıcılar da özellikle yanlış ayarlanmış veya standart dışı farların trafikte büyük tehlike oluşturduğunu belirtti. Yetkililerin bu konuda adım atıp atmayacağı merak konusu oldu.

Seyir halindeki araçta kayda aldığı görüntüyle isyan etti: Bir çözüm bulun Allah aşkına
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıcuma yilmaz:

Kesinlikle adam haklı yüzlerce kez kazaya maruz kalmışlığımız var. Yetkililer biran evvel bu zenon rezaletini kaldırması gerekiyor.

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Adam tofaş'a zenon takıyor yoldan çok havayı aydınlatıyor

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Bu belkide en büyük sorun lakin iş iyice çığrından çıktı bu ülkede

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

birde yayalara yol vermediğinizin cadde sokağa tersten gidiğinizin araçları taciz edip sıkıştırdığınızın dönülmesi yasak yerlerden dönüp, parkedilmesi yasak yerlere parkettiğinizin videosunu çekseniz güzel olurdu

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Haber YorumlarıNecati Nejdet:

Ülkemizde ne yasakki kanun var ama karşılığı yok

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Haber YorumlarıNecati Nejdet:

İkimizi yeniden üretmek gerekiyor terbiyeli ahlaklı saygılı kimsenin hakkını yemeyen dürüst çalısan torpil yapmayan HZ Ömer gibi adaletli bir ırk yetişmesi lazım şu anli ırkımıza Allah Rahmet eylesin

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Zaten Anca Social-Media Haberleri Ile Gunluk Idare Edilmeye Calisilan Hindistan Gorunumlu, Partizan, Anty-Standart Ciftlik Gibi Ulke..Bu Sorunun da Siyasilerin Ruh Hallerine Gore Gundeme Gelme Ihtimali 1-2 % ..Farm Of TC

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Haber YorumlarıHalit:

bu arkadan asıl sorun karşıdan gelenler

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Haber YorumlarıMengele:

Ben gece farlari kapatiyorum kimse rahatsiz olmasin diye bazende hirsuzliga giderken farlari asla acmam

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