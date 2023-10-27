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Seydişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.