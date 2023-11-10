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Savur'da Filistinlilere Destek İçin Kermes Düzenlendi

Savur ilçesinde Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen kermesin açılışına birçok önemli isim katıldı. Kermesten elde edilecek gelir ise Filistinlilere ulaştırılacak.