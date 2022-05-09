Savaştan dönen askere eski şapkasını gösterdiler, sonrasını izlemeye yürek dayanmıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Savaştan dönen askere eski şapkasını gösterdiler, sonrasını izlemeye yürek dayanmıyor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
 - Güncelleme:

Dünyanın en kanlı savaşları arasında olarak görülen I. Dünya Savaşı'ndan dönen bir askerle ilgili yapılan deney, sosyal medyada gündeme oturdu. Savaştığı sırada kafasında olan şapka, savaşının bitiminin ardından askere yeniden gösterildi. Askerin, şapka ile karşılaştığı an büyük bir korku yaşadığı izlendi.

I. Dünya Savaşı, 17 milyon kişinin hayatını kaybetmesi, 21 milyon kişinin de yaralanması nedeniyle dünyanın en kanlı savaşları arasında ilk sıralarda yer alıyor.

ASKER ÜZERİNDE DENEY

Savaş sonrasında askerlerin üzerinde kalan etkiyi araştırmak isteyen bilim insanları, bir askere üniformasındanparça olarak şapkasını gösteriyor.

BÜYÜK TEPKİ VERİYOR

Şapkasını gördüğü anda neye uğradığını şaşıran askerin, korku içerisinde ayağa kalkıp kaçmaya çalıştığı görülüyor. Bu duruma ise "Travma sonrası stres bozukluğu" deniliyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Savaş, Yaşam, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title