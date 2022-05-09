Savaştan dönen askere eski şapkasını gösterdiler, sonrasını izlemeye yürek dayanmıyor
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Dünyanın en kanlı savaşları arasında olarak görülen I. Dünya Savaşı'ndan dönen bir askerle ilgili yapılan deney, sosyal medyada gündeme oturdu. Savaştığı sırada kafasında olan şapka, savaşının bitiminin ardından askere yeniden gösterildi. Askerin, şapka ile karşılaştığı an büyük bir korku yaşadığı izlendi.
I. Dünya Savaşı, 17 milyon kişinin hayatını kaybetmesi, 21 milyon kişinin de yaralanması nedeniyle dünyanın en kanlı savaşları arasında ilk sıralarda yer alıyor.
ASKER ÜZERİNDE DENEY
Savaş sonrasında askerlerin üzerinde kalan etkiyi araştırmak isteyen bilim insanları, bir askere üniformasındanparça olarak şapkasını gösteriyor.
BÜYÜK TEPKİ VERİYOR
Şapkasını gördüğü anda neye uğradığını şaşıran askerin, korku içerisinde ayağa kalkıp kaçmaya çalıştığı görülüyor. Bu duruma ise "Travma sonrası stres bozukluğu" deniliyor.