Sarıyer'de Kaybolan 14 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer'de bulunan Kısırkaya Plajında arkadaşları ile birlikte serinlemek için girdiği denizde kaybolan 14 yaşındaki Berat Keskin arama çalışmaları 2. gününde de devam ediyor. Arama çalışmalarına sahil güvenlik helikopteri de havadan destek verirken, Acılı aile ise plajda umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Sarıyer'de bulunan Kısırkaya Plajında arkadaşları ile birlikte serinlemek için girdiği denizde kaybolan 14 yaşındaki Berat Keskin arama çalışmaları 2. gününde de devam ediyor.

Önceki gün Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda meydana gelen olayda, Berat Keskin arkadaşları ile serinlemek için girdiği denizde yüzerken dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. Arama çalışmalarının başladığı günden bu yana küçük çocuğa ait henüz bir ize rastlanmadı. İtfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını plaj çevresinde sürdürüyor. 2. gününde devam eden arama çalışmalarına sahil güvenlik helikopteri de havadan destek verirken, Acılı aile ise plajda umutlu bekleyişini sürdürüyor. - İSTANBUL