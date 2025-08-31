Sarıyer'de Denizde Fenalaşan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sarıyer'de Kiraçburnu sahilinde denizde yüzen bir kişi fenalaşarak karaya çıkarıldı. İlk müdahalesi sahildeki bir doktor tarafından yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Serap TÜRKOĞLU/İSTANBUL, - SARIYER'de denizde fenalaşan kişi, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. İlk müdahalesi sahildeki bir doktor tarafından yapılan yaralı kişi, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay bugün öğle saatlerinde Kiraçburnu sahilinde meydana geldi. Denizde yüzen ismi öğrenilemeyen bir kişi, suda fenalık geçirdi. Çevredekiler tarafından karaya çıkarılan kişiye, sahildeki bir doktor tarafından ilk müdahale yapıldı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekibi geldi. Boğulma tehlikesi geçiren kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
