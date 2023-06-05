Sarıyer açıklarında balıkçı ağına takılan yunus kurtarıldı

Demirciköy açıklarında bir yunusun 'hayalet ağ' olarak bilinen balıkçı ağına takıldığı ihbarı üzerine İstanbul Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma timi sevk edildi. Botla denize açılan ekipler, yunusu ağlara takılı halde çırpınırken buldu. Jandarma, balıkçıların avlanırken deniz dibindeki kayalıklara taktıkları ağlarını bırakmaları nedeniyle suda kaybolan 'hayalet ağ' olarak ifade edilen bu ağların her yıl binlerce canlıya zarar verdiği uyarısında bulundu.