Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum
Uçakta karşılaştığı trans bireyin sevgi gösterisine kayıtsız kalamayan Mustafa Sarıgül, "Telefon numaramı vereceğim, sizi mutlaka ağırlamak istiyorum" diyerek trans bireyin ilgisini karşılıksız bırakmadı.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, uçakta karşılaştığı trans bireyle yaşadığı samimi diyalogla gündeme geldi. Trans bireyin "Sizi çok seviyorum" demesi üzerine Sarıgül, "Telefon numaramı vereceğim, sizi mutlaka ağırlamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam