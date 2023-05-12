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Saray Belediyesi Anneler Günü'ne Özel Sürpriz Yaptı

Saray Belediyesi Anneler Günü'ne Özel Sürpriz Yaptı

Yaşam Haberleri

Saray Belediyesi, Anneler Günü için Saray Atatürk Kültür Merkezi'nde vatandaşlara sürpriz hazırladı. Atatürk Kültür Merkezi'nin Vize Caddesi'ne bakan girişine bir kalp yerleştiren Saray Belediyesi, herkesi annesine sevgisini göstermeye davet etti.

Saray Belediyesi, Anneler Günü için Saray Atatürk Kültür Merkezi'nde vatandaşlara sürpriz hazırladı. Atatürk Kültür Merkezi'nin Vize Caddesi'ne bakan girişine bir kalp yerleştiren Saray Belediyesi, herkesi annesine sevgisini göstermeye davet etti.

Saray Belediyesi, Anneler Günü'ne özel olarak Saray Atatürk Kültür Merkezi'nin Vize Caddesi'ne bakan girişine kalp yerleştirdi. Konuyla ilgili Saray Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bu yıl Anneler Günü için en anlamlı sürprizi hazırladık. Atatürk Kültür Merkezi'nin Vize Caddesi'ne bakan girişinde kocaman bir kalp sizi bekliyor. Siz de fotoğrafınızı çekerek annenize kalbinizi gönderebilirsiniz."

Kaynak: ANKA / Yaşam

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