Şanlıurfa'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Çocukların Serinleme Noktası Haline Geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ilçeye kazandırdığı yarı olimpik yüzme havuzu, yaz tatilinde çocuklar için serinleme yeri oldu. Havuzda verilen yüzme kurslarına katılan çocuklar, kurs saatleri dışında da havuzdan çıkmak istemiyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ilçeye kazandırdığı kalıcı yatırımlardan biri olan yarı olimpik yüzme havuzu, yaz tatilinde kavurucu sıcaklardan kaçan çocuklar için konforlu bir serinleme yeri oldu. Günün belirli saatlerinde verilen yüzme kurslarına katılan çocuklar, kurs saati dışında da havuzdan çıkmak istemiyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ilçe gençlerine ve çocuklarına sözünü verdiği kalıcı eserlerden biri olan Eyyüp Cenap Gülpınar Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, tertemiz suyu, temiz ortamı, havalandırma sistemi ve konforlu bir havuz keyfi için gerekli tüm imkanlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Yaz sıcaklarında kendilerini suya atmak isteyen çocuk ve gençlerin sulama kanallarında boğulmasının önlenmesi, ilçe gençliğinin sporun her alanıyla tanışması ve konforlu bir hayata ulaşmaları için gerçekleştirilen yatırımlardan biri olan yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk ve gençlerin yanında yetişkinlerin de uğrak mekanı haline geldi.

Gençliğe, eğitime ve spora büyük önem vererek, bütçesinin yarısından fazlasını bu alandaki yatırımlara ayıran Eyyübiye Belediyesi, Millet Bahçesi'nde çok sayıda spor alanı oluşturmuştu. Başkan Mehmet Kuş döneminde otuzdan fazla halı sahanın kazandırıldığı ilçede, ücretsiz dershane niteliğinde iki sınav hazırlık merkezi de hizmete sunulmuştu.

Bu alandaki yatırımlarına devam eden Eyyübiye Belediyesi, halen Yenice mevkiinde profesyonel nitelikte çim futbol sahasını da içeren bir spor kompleksi, Batıkent TOKİ mahallesinde içerisinde spor alanları ve kitap otağının yer aldığı bir kompleks ile dört ayrı mahallede kitap otağı yapımına devam ediyor. - ŞANLIURFA