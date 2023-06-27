Şanlıurfa'da Yaralı Sırtlanın Acı İçinde Kıvrandığı Anlar Kamerada

Şanlıurfa'da yaralı sırtlanın acı içinde kıvrandığı anlar kamerada

Ağır yaralanan nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvan sürünerek gözden kayboldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlana otomobil çarptı. Ağır yaralanan hayvan sürünerek gözden kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Birecik ilçesine bağlı kırsal Tüten Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yola aniden çıkan nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlana çarptı. Kazada sırtlan ağır yaralandı. Henüz belirlenemeyen sürücü, yaralı hayvanı yol ortasında bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Duyarlı vatandaş durumu ekiplere bildirdi

Otomobili ile evine giden sürücü Cuma Şahin, yol ortasında yaralı bir hayvanın olduğunu fark etti. Şahin, hayvanın başında bekleyerek durumu, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine bildirdi. Bir süre yol ortasında acı içinde kıvranan hayvan, ekipler olay yerine yetişemeden sürünerek gözden kayboldu.

Ağır yaralı çizgili sırtlanın başında dakikalarca bekleyen duyarlı vatandaş Cuma Şahin, "Birecik ilçesine bağlı Tüten Köyünde oturuyorum. Bizim burada Kırk Mağara Dağı var. Çizgili sırtlanların bu mağarada yaşadığına dair çoban ve köylüler tarafından birkaç defa görüntülenmiştir. En son iki gün önce gece yoldan giderken rastladım. Büyük ihtimalle bir araç çarpmış ve ağır yaralanmıştı. Müdahale etmek istedim ama bir taraftan da yırtıcı olduğu için çekiniyordum. Yetkililere haber verdim. Bu sırada hayvan sürünerek karanlıkta gözden kayboldu. Bu hayvanlar nesli tükendiği için zarar vermemeye çalışıyoruz. Ayrıca hayvan severlere de çağrıda bulunuyorum. Bizim burada bulunan Kırk Mağara Dağları bölgesinde bu çizgili sırtlanlar yaşıyor, belgeselini çekmek isteyenlere de sesleniyorum, gelsinler, burada kendilerini misafir etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun nadir canlılarından biri

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Anadolu'nun en nadir canlılarından biri olan çizgili sırtlan, bozkır ikliminin hakim olduğu ıssız kayalık ve derin vadilerde yaşıyor.

110 santimetre uzunluğa ve 40-50 kiloya varan ağırlığa ulaşabilen çizgili sırtlan, Şanlıurfa'da genellikle Halfeti ile Birecik ilçelerindeki kayalıklı ve bozkır alanlarda yaşadığı bildiriliyor.