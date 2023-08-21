Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.