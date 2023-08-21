Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın traktörle çarpması sonucu 1 kişi öldü,3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun Kocaali mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 ACN 244 plakalı hafif ticari araç, sürücü ve plakası öğrenilemeyen traktöre arkandan çarptı.
Kazada Halide G, Fethi G, Abdullah B. ile Saliha B. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Saliha B. kurtarılmadı.
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Yaşam