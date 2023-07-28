Şanlıurfa'da Serinlemek İçin Kanala Giren Çocuk Boğuldu

Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren 13 yaşındaki Arif Aynabek boğuldu. Olayın ardından yapılan çalışmalar sonucunda Aynabek'in cansız bedeni bulundu.

ŞANLIURFA'da serinlemek için sulama kanalına giren Arif Aynabek (13), boğuldu.

Çatallı Mahallesi'nde serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren Arif Aynabek, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 saatlik çalışmayla Aynabek'in cansız bedeni çıkarıldı.Soruşturma başlatıldı.