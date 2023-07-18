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Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde Boğulan Genç

Yaşam Haberleri

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 16 yaşındaki Mehmet Ali Kırgın boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Mehmet Ali Kırgın (16), boğuldu.

Birecik ilçesinde Mehmet Ali Kırgın, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Kırgın, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleriyle dalgıçlar sevk edildi. Arama yapan ekipler, Kırgın'ın cansız bedenine ulaştı. Kırgın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Yaşam

Fırat Nehri Yaşam Haberler

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