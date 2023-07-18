Sancaktepe'de kuyuya düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Sarıgazi Mahallesi'nde bulunan Sarıgazi Merkez Fatma Çelik Camisi'nin bahçesindeki kuyuya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, ağzı kırılarak genişletilen kuyuya inerek kediye ulaştı ve yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kedi sağlıklı bir şekilde kuyudan çıkarıldı.
Sancaktepe'de cami bahçesindeki kuyuya düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sarıgazi Mahallesi'nde bulunan Sarıgazi Merkez Fatma Çelik Camisi'nin bahçesindeki yaklaşık 10 metre derinliğinde ve üstü kısmen açık kuyuya bir kedi düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, ağzı kırılarak genişletilen kuyuya indi.
Kedi, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından sağlıklı bir şekilde kuyudan çıkarıldı.
Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Yaşam