Sancaktepe'de kuyuya düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sarıgazi Mahallesi'nde bulunan Sarıgazi Merkez Fatma Çelik Camisi'nin bahçesindeki kuyuya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, ağzı kırılarak genişletilen kuyuya inerek kediye ulaştı ve yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kedi sağlıklı bir şekilde kuyudan çıkarıldı.