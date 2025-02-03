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Sanatçı Ümit Denizer hayatını kaybetti

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Tiyatro oyuncusu, eleştirmen, yazar ve yönetmen Ümit Denizer, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya hesabından duyurdu.

Tiyatro oyuncusu, eleştirmen, yazar, yönetmen Ümit Denizer'den kötü haber geldi. Sanatçı, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haber, Film-San Vakfı'nın sosyal medya hesabından şu sözlerle duyuruldu:

"Tiyatro sanatçısı oyuncu, yazar, eleştirmen Ümit Denizer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ÜMİT DENİZER'İN ÖLÜM NEDENİ MERAK EDİLDİ

Sakarya'da hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybeden ünlü sanatçının ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sanatçı Ümit Denizer hayatını kaybetti
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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