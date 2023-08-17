Samsun Havza'da çatı katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan bir evin çatı katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yangın, çevredeki komşular tarafından fark edilerek itfaiyeye ihbar edildi. Yangına müdahale eden mahalle sakinlerinden biri ise düşerek yaralandı. Yaralı, Havza Devlet Hastanesine kaldırılırken yangın söndürüldü.

Samsun'un Havza ilçesinde gece çıkan çatı yangınında bir kişi yaralandı.

Havza ilçesi Yeni Mahalle Orman Sokak'ta bulunan evde meydana gelen yangında Salim Dadaşoğlu'na ait müstakil evin çatı katında elektrik kontağı nedeni ile yangın çıktı. Çatıdan yüksel alevleri fark ederek eden komşular yangına ilk müdahaleyi ederken yangından haberi olmayan ve kiracı olarak evde kalan Hüseyin Aslan ile ailesi yine komşuların uyarması ile uyandırılarak evden çıkarıldı. İhbar üzerine ambulans, itfaiye, elektrik ve doğalgaz ekipleri sevk edilirken, yangına ilk müdahale eden mahalle sakinlerinden komşu Fatih Arslan düşerek yaralandı.

Yaralı Arslan Havza Devlet Hastanesine kaldırılırken, yangın olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler tarafından söndürüldü. Yangın ilk belirlemelere göre elektrik kablolarından olduğu tespit edildi. Yangında tek katlı müstakil evin çatısı kullanılmaz hale geldi. Gece boyu Yeni Mahalle'nin bir kısmına bir süre elektrik verilemedi. - SAMSUN