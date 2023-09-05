Samsun'da motosikletle bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada motosikletle bisiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Motosiklet sürücüsüne ise sürücü belgesi yetersizliğinden idari para cezası verildi.