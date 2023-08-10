Samsun'da doğal gaz panosuna sıkışan yılan kurtarıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde doğal gaz panosuna sıkışan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğaya salındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde doğal gaz panosuna sıkışan yılan kurtarıldı.
Mevlana Mahallesi Muhtar Kadir Şahin Sokak'ta doğal gaz panosuna yılan sıkıştığını gören Nuri Elverdi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Doğal gaz panosunun kapağını açan ekipler, yılanı bulunduğu yerden zarar vermeden kurtardı.
Kurtarılan yılan korunaklı bölgede doğaya tekrar salıverildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Yaşam