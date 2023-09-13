Samandağ Kaymakamı Yangın Mağduru Aileyi Ziyaret Etti

Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, çadırları yanarak kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret ederek destek sözü verdi.

Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, yangında çadırları kullanılamaz hale gelen aileye geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Elimizden geleni yapacağız" dedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kuşalanı Mahallesi'ne giden Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, çadırları yanarak kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret etti. Aileden yangın hakkında bilgi alan Dündar, aileye destek olacaklarını söyledi. Kaymakam Dündar, "Bu olaya duyarsız kalmayan kurum amirlerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız için elimizden geleni yapacağız" dedi. - HATAY