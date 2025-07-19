Samandağ'da Yeşil Deniz Kaplumbağası Yavruları Denizle Buluştu

Samandağ'da Yeşil Deniz Kaplumbağası Yavruları Denizle Buluştu
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yeşil deniz kaplumbağası yavruları yuvalarından çıkarak Akdeniz'in serin sularına kavuştu. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Bölgedeki koruma ekipleri, kaplumbağaların güvenliği için nöbet tutuyor.

HATAY'IN Samandağ ilçesinde yuvalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları, denizle buluşmaya başladı.

Samandağ sahilinde saat 17.30 yuvalarından çıkan onlarca kaplumbağa yavrusu, kumlar üzerinde ilerleyerek Akdeniz'in serin sularına kavuştu. O anlara tanıklık eden vatandaşlar, yavruların yolculuğunu cep telefonlarıyla görüntüledi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan yeşil deniz kaplumbağalarının korunması için bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile gönüllüler tarafından nöbet tutulduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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