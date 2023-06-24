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Samandağ'da depremzedelerin kaldığı konteynerlerde dezenfeksiyon çalışması

Samandağ'da depremzedelerin kaldığı konteynerlerde dezenfeksiyon çalışması

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde afetzedelerin kaldığı konteynerlerde dezenfeksiyon ve haşereyle mücadele çalışması yapılıyor. Samandağ Kaymakamlığı koordinesinde ekipler, depremzedelerin kaldığı konteynerlerde çalışma gerçekleştiriyor. Lavabo ve duş kabinlerini günlük temizleyen ekipler, ilaçlama çalışması da yapıyor. Kaymakam Mehmet Aksu, yaptığı açıklamada, vatandaşların hijyenik ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde afetzedelerin kaldığı konteynerlerde dezenfeksiyon ve haşereyle mücadele çalışması yapılıyor.

Samandağ Kaymakamlığı koordinesinde ekipler, depremzedelerin kaldığı konteynerlerde çalışma gerçekleştiriyor.

Lavabo ve duş kabinlerini günlük temizleyen ekipler, ilaçlama çalışması da yapıyor.

Kaymakam Mehmet Aksu, yaptığı açıklamada, vatandaşların hijyenik ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Yaşam

Kahramanmaraş Mehmet Aksu Samandağ Hatay Yaşam Haberler

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