Samandağ'da depremzedelerin kaldığı konteynerlerde dezenfeksiyon çalışması

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde afetzedelerin kaldığı konteynerlerde dezenfeksiyon ve haşereyle mücadele çalışması yapılıyor. Samandağ Kaymakamlığı koordinesinde ekipler, depremzedelerin kaldığı konteynerlerde çalışma gerçekleştiriyor. Lavabo ve duş kabinlerini günlük temizleyen ekipler, ilaçlama çalışması da yapıyor. Kaymakam Mehmet Aksu, yaptığı açıklamada, vatandaşların hijyenik ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.