Samandağ'da depremzede çadırlar yangında kül oldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı 5 çadır, çıkan yangında kül oldu. Samandağ Kaymakamlığı, afetzede vatandaşlara ranza, yatak, gıda, hijyen, giyim ve konteyner desteği yaptı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı 5 çadır, çıkan yangında kül oldu. Samandağ Kaymakamlığı, afetzede vatandaşlara ranza, yatak, gıda, hijyen, giyim ve konteyner desteği yaptı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Depremzede vatandaşların yaşadığı 5 çadırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, 5 çadırda kullanılmaz hale geldi. Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ve kaymakamlık personelleri çadırı yanan ailenin yanına giderek ranza, yatak, gıda, hijyen, giyim ve konteyner desteği yaptı.

Öte yandan ailenin kira yardımı almakta oldukları ve bugüne kadar herhangi bir konteyner talepleri olmadığı tespit öğrenildi. - HATAY