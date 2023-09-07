Samandağ'da çıkan orman yangını söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Çevlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 2 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Yaşam