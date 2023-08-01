Salıpazarı ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğinde, Belediye Başkanı Akgül tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı. Etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Salıpazarı ilçesinde muharrem ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenlendi.

Belediye Başkanı Akgül, ilçe meydanında, kazanlarda hazırlanan aşureyi vatandaşlara dağıttı

Akgül, "Bugün hemşehrilerimize kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Bu mübarek günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye olarak geleneksel hale getirdiğimiz aşure ikramını bu yıl da sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya gelip, kucaklaşıyoruz. Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun." dedi.

Aşure dağıtımına, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, MHP İlçe Başkanı İsa Bircan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Fahri Arıcı, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Yüksel, Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy ve İlçe Müftüsü Kenan Doğru ile vatandaşlar katıldı.