Salihli'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü Adem Yüce, oğlu Oktay Yüce, Bekir Sarı ve onun oğlu Burak Sarı, memleketleri Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan milli güreşçi Beytullah Sarı'nın sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarpıp alev alan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Adem Yüce (44) ile oğlu Oktay Yüce (20), Bekir Sarı (41) ve onun oğlu Burak Sarı (17) memleketleri Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi. Salihli Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemlerinin ardından yakınlarının aldığı Kalınharman Mahallesi eski Muhtarı Adem Yüce ile oğlu Oktay Yüce, Bekir Sarı ve onun oğlu Burak Sarı'nın cenazeleri Şah Süleyman Camisi'ne getirildi. Burada kılınan ikindi namazının ardından Adem Yüce ile Oktay Yüce Kalınharman Mahalle Mezarlığı'nda, Bekir Sarı ve Burak Sarı Kula Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde hayatını kaybedenlerin yakınları güçlükle ayakta dururken, sevenleri gözyaşı döktü. Törene, Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesi spordan sorumlu Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan, Denizli İl Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, kamu kurum ve kuruluş başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, yakınları ve sevenleri katıldı.

KAZA ŞAMPİYONLUK DÖNÜŞÜNDE GERÇEKLEŞMİŞ

Kazada ağır yaralı olarak kaldırıldığı Manisa Şehir Hastanesi'nde bel kemiğinde kırık olduğu tespit edilen Sarı'nın diğer oğlu milli güreşçi Beytullah Sarı'nın (15) ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Feci kazanın ardından ortaya çıkan detaylarda ise ağır yaralı olan 15 yaşındaki Beytullah Sarı, geçtiğimiz sezon 33, bu sezonun daha ilk yarısında ise 7 altın madalya kazanmıştı. Avrupa üçüncülüğü de bulunan Beytullah Sarı'nın kendisi gibi güreşçi olan ağabeyi Burak Sarı ile birlikte Manisa'nın merkez Yunus Emre ilçesinde düzenlenen Yunt Dağı Yağlı Güreşleri'nde katıldığı öğrenildi.

Beytullah Sarı'nın 2 gün önce sona eren Yunt Dağı Yağlı Güreşleri'nde de ayak boyunda şampiyon olduğu öğrenildi. Kazanın ise Yunt Dağı Yağlı Güreşleri'nden memleketleri Kula ilçesine döndükleri sırada gerçekleştiği öğrenildi.

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa),