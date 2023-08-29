Salihli Belediyesi Üzüm İşçilerine Sürpriz Yaptı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Belediye, sabah erken saatlerde bağlara üzüm kesmek için evlerinden çıkan işçilere simit ve çay ikram ederek güzel bir sürpriz yaptı. Üzüm işçileri, Belediye Başkanı ve personeline teşekkür etti.

Manisa'nın Salihli Belediyesi, sabah erken saatlerde bağlara üzüm kesmek için evlerinden çıkan işçilere simit ve çay ikram ederek güzel bir sürpriz yaptı. Simit ve çay ikramından dolayı mutlu olduklarını ifade eden üzüm işçileri de, Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Belediye personeline teşekkür etti.

Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik ile birlikte Güneş Mahallesi ile Gümüş Çayı civarında sabah erken saatlerde bağlara üzüm kesmek için evlerinden çıkan işçilere simit ve çay ikram ederek gönülleri ısıttı.

Muhtar Bayram Ali Ergin ile üzüm işçileri, "Sabah saat 06.00 da bizlerin yanında olarak simit ve çay ikramında bulunan belediye personeline ve Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA