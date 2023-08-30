Salihli Belediyesi, Sıcak Havada Üzüm Kesene Soğuk Su İkram Etti

Salihli Belediyesi, Sultani Çekirdeksiz üzüm bağlarında çalışan işçilere aşırı sıcak havada soğuk su ikram ederek gönülleri serinletti. Ayrıca çalışanlara simit, peynir, çay ve meyve suyu da ikram edildi.

Manisa'nın Salihli Belediyesi, aşırı sıcak havada bağlarda üzüm kesen işçilere soğuk su ikram ederek gönülleri serinletti.

Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik ile birlikte Salihli Ovası'nda bölgenin en büyük ihracat ürünü olan Sultani Çekirdeksiz üzüm bağlarında çalışan çiftçilere ve işçilere su dağıttı. Sıcak havada bağlarda üzüm kesen işçilere soğuk su ikram ederek yürekleri serinleten ekipler, Kemerdamları Mahalle muhtarı Ahmet Ayyıldız ile birlikte yemek molası veren çalışanlara simit, peynir, çay ve meyve suyu ikram edip Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın selamını iletti.

Kemerdamları Muhtarı Ahmet Ayyıldız, "Belediye personeli ile Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA