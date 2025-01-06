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Şakir Paşa Ailesi setinde yeni gelişme

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Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz ve Meryem Uzerli gibi isimlerin rol aldığı 'Şakir Paşa Ailesi Skandallar Ve Mucizeler' dizisinin sette çıkan yangın nedeniyle ara verilen çekimleri önceki gün yeniden başladı.

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz ve Meryem Uzerli gibi isimlerin rol aldığı 'Şakir Paşa Ailesi Skandallar Ve Mucizeler' dizisinin sette çıkan yangın nedeniyle ara verilen çekimleri önceki gün yeniden başladı.

"Şakir Paşa Ailesi Skandallar Ve Mucizeler" bu yılın en sevilen dizileri arasına adını yazdırmayı başardı. 1910'lu yıllarda geçen diziyle ilgili Şakir Paşa ailesinin torunları, dizinin onlardan izin alınmadan çekildiğini söyleyerek basın açıklaması yapmış ve dizinin yayınının durdurulması için mahkemeye başvurmuştu.

Şakir Paşa Ailesi setinde yeni gelişme

SETTE YANGIN ÇIKMIŞTI

Kartal'da 1200 m2'lik platoya 44 kişilik ekip tarafından kurulan ve ailenin hikayesinin büyük bir kısmının geçtiği Büyükada'daki tarihi köşkün yeniden tasarlandığı dekor, gece yarısı çıkan yangında küle dönmüştü. Yangının şoku atlatılamadan RTÜK de diziye 'mahrem alanların korunmadığı, çarpık ilişkiler ve cinsellik içeren sahnelerle aykırı unsurlar içerdiği' gerekçesiyle para cezası vermişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimlere ara verilen dizinin köşk dekoru inşaatı ve harici mekân çekimleri önceki gün başladı.

Şakir Paşa Ailesi setinde yeni gelişme

Hande Altaylı'nın senaryosunu kaleme aldığı dizinin yapım şirketinin 12 Ocak Pazar günü seyirciye bir sürpriz yapmaya hazırlandığı da kulislerde konuşuluyor.

Şakir Paşa Ailesi setinde yeni gelişme
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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