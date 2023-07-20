Sahibinin Elinden Kaçan Koyun Dost Oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sahibinin elinden kaçan koyun, daha sonra peşine takılıp dost oldu.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde Abdullah Adıyaman, akrabasının düğünü için günler öncesinden satın aldığı koyunu düğün günü kesmek isteyince elinden kaçtı. Kaçan koyunu yakalamak uzun uğraş verdi. Koyundan umudunu kesen Adıyaman, çocuğunu düğün alanında almaya giderken hayvanın peşinden geldiğini fark etti.

Günlerdir nereye gitse peşinden giden koyunu kesmeme kararı alan Adıyaman, koyun eti yerine tavuk etini misafirlerine vermek zorunda kaldı. Ertesi gün başka bir düğüne hazırlanıp gittiğinde damadın başına giden kalabalıkla beraber düğün alanına gelen koyun, görenleri gülümsetti.

Koyunun günlerdir peşine takıldığını belirten Adıyaman, "Nereye gitsem oda geliyor. Beni görmediği vakit bir şey yemiyor. Beni görünce yeniden yiyecek bir şeyler arıyor. Düğün için getirmiştim ancak kıyamadım, kesemedim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Düğünlere gidiyorum o da benimle geliyor" dedi. - ŞIRNAK