Safranbolu'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezine bağlı Kaya Erdem Caddesi'nde meydana geldi. M.Ö., idaresindeki 78 SK 881 plakalı otomobil ile V.D., idaresindeki 06 EKN 07 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan V.D. ve yanındaki İ.K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK