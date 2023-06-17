Safranbolu'da Geri Dönüşüm Malzemeleriyle Dekore Edilen Restorana Başarı Ödülü

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sıra dışı konsepti ile müşterilerinin dikkatini çeken restorana en iyi çıkış yapan restorana başarı ödülü verildi. Geri dönüşüm malzemeleriyle dekore edilen restoranın sahibi Gültekin Burhan, Uluslararası İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen ödül töreninde en iyi çıkış yapan başarılı restoran ödülünü aldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sıra dışı konsepti ile müşterilerinin dikkatini çeken restorana en iyi çıkış yapan restorana başarı ödülü verildi.

Gültekin Burhan isimli vatandaş, Safranbolu'da geri dönüşüm malzemeleriyle dekore ettiği restoranını açtı. Yatak yayı ve çamaşır makinesi tamburlarından avizeleri, çatal ve kaşıktan yapılmış insan formundaki bibloları ve nostaljik Taksim tramvayıyla müşterilerinin ilgisini çeken restoranın sahibi Burhan, Uluslararası İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen ödül törenine davet edildi.

En iyi çıkış yapan başarılı restoran ödülünü TGRT Haber Spikeri Meltem Günay'ın elinden alan Burhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, işletmesini restoran olarak açtığını, daha sonrasında sanatevine dönüştüğünü belirterek, "Burada geri dönüşümden faydalandığımız çok obje var. Yatak yaylarından, çamaşır kazanlarından, çatal kaşıklardan biblolarımız var. Tramvay kendi imalatım. 45 gün gibi bir zamanımı aldı. Pimaş borularından avizeler yaptık. Burada parayla satın aldığım tek şey masa ve sandalyedir" diye konuştu.

Eşinin, işinin ve kızının hayatta değerli ve çok kıymetli noktaları olduğunu ifade eden Burhan, gelen müşterilerine değerli olduklarını hissettirmesinin başarıyı getirdiğini söyledi.

Burhan, ödülle birlikte tarihi ilçeye katma değer kazandırdığını aktararak, "Birçok ünlünün sahne aldığı orada Safranbolu'dan bu ödülü ortaya çıkarmamız bizi mutlu etti" dedi. - KARABÜK