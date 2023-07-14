Rize'de yola inen ayı görüntülendi
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Rize'nin Kalkandere ilçesinde bir sürücü tarafından yola inen ayı cep telefonuyla kaydedildi. Ayı, bir süre sonra gözden kayboldu.
Rize'nin Kalkandere ilçesinde yola inen ayı, bir sürücü tarafından görüntülendi.
İlçeye bağlı Yeşilköy'de gece ormanlık alandan yola inen ayı, yolda seyreden Cevat Erdem'in kullandığı aracın önüne düştü.
Erdem, yolda koşmaya başlayan ayıyı cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerde, aracın önünde koşan ayının bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.
Kaynak: AA / Enver Kalender - Yaşam