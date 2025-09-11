Rize'de Kaçkar Dağları'nda Kaybolan Polonya Uyruklu Turistler İçin Arama Kurtarma Başlatıldı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan iki Polonya uyruklu turist için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Turistler, cep telefonuyla yardım isteyerek AFAD ekiplerine konum bilgisi aktardı.
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Kaçkar Dağları'na tırmanırken kaybolan 2 Polonya uyruklu turist için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaçkar Dağları'na tırmanmak üzere bölgeye gelen Polonyalı 2 turist, olumsuz hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti. Yolunu bulamayan turistler, cep telefonuyla yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, turistlerin paylaştığı konum bilgisi doğrultusunda bölgeye ulaşarak arama-kurtarma çalışmalarına başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam