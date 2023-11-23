Rize'de heyelan sonucu evin temelinde hasar oluştu
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Rize'de Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu istinat duvarının bir bölümü yıkılan evin temelinde hasar oluştu.
RİZE'de heyelan sonucu istinat duvarının bir bölümü yıkılan 2 katlı boş evin temelinde hasar oluştu.
Kentte dün etkili olan sağanak sonrası Hemşin ilçesi Akyamaç köyünde Mustafa Devrim'e ait 2 katlı evin bulunduğu yamaç arazide, heyelan meydana geldi. Heyelanla alt kısmında yer alan istinat duvarının bir bölümü yıkılan evin temelinde hasar oluştu. İhbarla bölgeye gelen AFAD ekipleri, sahiplerinin İstanbul'da yaşadığı evde inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam