Rize'de Güneysu Karayolunda Yol Çöktü

Rize'de yaşanan sağanak sonucu Güneysu karayolunda meydana gelen çökme nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Bu, son 3 yılda aynı yolda yaşanan 3. çökme olayı oldu.

Rize'de sel ve heyelana neden olan sağanak nedeniyle Askoroz Deresi'nde su debisinin artması sonucu Rize- Güneysu karayolunun 3'üncü kilometresinde çökme meydana geldi. Yolda 7 metre genişlik ve 8 metre derinliğinde çukur oluşurken, olay anında şans eseri kaza yaşanmadı. Bölgede önlem alan Karayolları ekipleri yolu, ulaşıma kapattı. Ulaşım, karşı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

AYNI YOLDA 3'ÜNCÜ ÇÖKME

Kentte etkili sağanak sonrası göçük yaşanan Güneysu- Rize karayolunda son 3 yılda 3'üncü kez çökme yaşandı. Aynı yolda, ilçede 14 Temmuz 2021 ve 25 Ağustos 2023'te de çukur oluşmuştu.