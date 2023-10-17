Rize'de dereye düşen karaca kurtarıldı

Rize'nin Güneysu ilçesinde dereye düşen karaca, itfaiye ekiplerince kurtarılıp doğal ortamına bırakıldı.

İlçedeki Güneysu Deresi'ne düşen karacayı fark eden vatandaşlar, durumu Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bulunduğu yerden kurtardıkları karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Veteriner hekimin sağlık kontrolünden geçirdiği karaca, daha sonra doğaya salındı.