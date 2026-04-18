Şarkıcı Rıza Tamer Şişman Ula'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, reçeteli ilaçlarını içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Rıza Tamer Şişman (43), Ula ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şişman'ın gitarı tabutunun önüne konulurken, annesi Sevgül Dalbudak oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında, Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak'ta meydana geldi. Şarkıcı Rıza Tamer Şişman, reçeteli ilaçlarını içtikten bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Şişman, arkadaşı Ş.T.E. eşliğinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve buradaki müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen Şişman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şişman'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı. Rıza Tamer Şişman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Rıza Tamer Şişman'ın cenazesi, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki İskele Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, Şişman'ın annesi Sevgül Dalbudak, babası Haldun Şişman, kardeşi Rıfat Şişman, yakınları ve sevenleri katıldı.

Rıza Tamer Şişman'ın gitarı tabutunun önüne konuldu. Sevgül Dalbudak oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı dökerek, "Annem. Kalbi temiz, gönlü temiz oğlum, giderken herkesle helalleşmiş" dedi.

Rıza Tamer Şişman'ın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi.

