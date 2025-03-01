Ramazan davulcusuna büyük sürpriz! Ortaya çıkan görüntü mest etti

Tekirdağ'da sahur vakti yaşanan bir olay, izleyenlerin içini ısıttı. Mahallede davul çalarak sahur vaktini duyuran Ramazan davulcusuna, bir evin camından klarnet çalan bir vatandaş eşlik etti.

"RAMAZAN'IN RUHU BU İŞTE"

Paylaşılan videoya "Ramazan'ın ruhu bu işte!", "Keşke her sahurda böyle güzel anlar yaşansa" gibi yorumlar gelirken, bazı kullanıcılar da "Bu mahallede sahura kalkmak ayrı bir keyif" diyerek görüntüyü beğeniyle karşıladı.