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Ramazan davulcusuna büyük sürpriz! Ortaya çıkan görüntü mest etti

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Tekirdağ'da sahur vakti, yolda yürüyen Ramazan davulcusuna bir evin camından klarnetiyle eşlik eden adamın görüntüsü yürekleri ısıttı.

Tekirdağ'da sahur vakti yaşanan bir olay, izleyenlerin içini ısıttı. Mahallede davul çalarak sahur vaktini duyuran Ramazan davulcusuna, bir evin camından klarnet çalan bir vatandaş eşlik etti.

"RAMAZAN'IN RUHU BU İŞTE"

Paylaşılan videoya "Ramazan'ın ruhu bu işte!", "Keşke her sahurda böyle güzel anlar yaşansa" gibi yorumlar gelirken, bazı kullanıcılar da "Bu mahallede sahura kalkmak ayrı bir keyif" diyerek görüntüyü beğeniyle karşıladı.

Ramazan davulcusuna büyük sürpriz! Ortaya çıkan görüntü mest etti
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Haberler.com - Yaşam
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Ramazan davulcusuna büyük sürpriz! Ortaya çıkan görüntü mest etti
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Eski geleneklerimiz den biridir ramazan davulcusu ama insanlar eski ramazanda ki gibi samimiyetli değiller eskide kaldı o komşuluklar bir arada sohbetler

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