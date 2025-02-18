Rafiye Yazıcı: Boneleri tesettür ürünü olarak sunmuyorum

Hurma Atelier'in kurucusu Rafiye Yazıcı, Haberler.com'da Melis Yaşar'a konuk oldu. Yemek masasında başlayan girişimcilik serüvenini ve bone tasarımlarına gelen eleştirileri samimiyetle anlattı.

"ŞİRKETİMİ KURMAM YEMEK MASASINDA BAŞLAYAN BİR YOLCULUK OLDU"

Rafiye Yazıcı, Hurma Atelier'i kurma sürecinin bir yemek masasında başladığını ifade etti. Yazıcı, "Hurma Atölye ismine çocukken karar vermiştim" diyerek marka adının kökenine değindi.

"BONELERİ TESETTÜR ÜRÜNÜ OLARAK SUNMUYOR, BU SADECE BİR BAŞ AKSESUARI"

Yazıcı, bone tasarımlarının tesettür ürünü olarak sunulmadığını, bunların birer baş aksesuarı olduğunu belirtti. Ayrıca "Boneleri tamamen ruh halime göre tasarlıyorum" diyerek tasarım sürecine dair ipuçları verdi.

"BONEYİ İLK KEZ KIZIM İÇİN YAPMIŞTIM"

Bone tasarımlarına ilk kez kızı için başladığını dile getiren Yazıcı, "İlk defa pamuk astarlı bone olayını biz çıkarttık" diyerek yenilikçi çalışmalarına dikkat çekti. Yurtdışından gelen yoğun ilgi ve beğeniyi de paylaştı.