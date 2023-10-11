PTT Şubesinin Kapısı Bozuldu, Vatandaşlar Sürünerek Girip Çıktı

Ptt şubesinin kapısı bozuldu, vatandaşlar adeta sürünerek girip çıktı

İSTANBUL - Şirinevler'de bulunan bir PTT şubesinin kapısı bozulduğu için vatandaşlar adeta sürünerek kepengin altından girip çıktı. Yaşanan durum cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şirinevler'de bulunan bir PTT şubesinin kapısı bozulunca otomatik kepenk yere yaklaşık bir metre kala durdu. İşlem yapmak üzere şubeye gelen vatandaşlar çaresiz kalınca yere eğilerek içeri girip çıktı. Vatandaşların kaymaması ve üzerlerinin kirlenmemesi için yere karton serildi. Yaşanan durum kameralar tarafından da saniye saniye görüntülendi. Vatandaşların adeta sürünerek şubeye girip çıktıkları görüldü. Kapının altından güçlükle dışarıya çıkan bir vatandaş kapının bozulduğunu yaklaşık 40 dakika içeride beklediğini dile getirdi. Yaşanan kapı arızası teknik ekibin gelip kapıyı tamir etmesiyle sona erdi. Kapının açılmasıyla içeride kalan son vatandaşlar da dışarıya çıktı.