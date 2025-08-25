Polisten 'Beni öldürüyorlardı' diyen vatandaşa şaşırtan cevap

İstanbul'da seyir halindeyken başka bir aracın ani manevrasıyla kaza yapmaktan son anda kurtulan bir motosiklet sürücüsü, yaşadığı korkunun ardından polisten yardım istedi. Ancak yaşanan diyalog sosyal medyada tartışma konusu oldu.

KAZA TAHLİKESİ ATLATTI

Kask kamerası açık olan motosiklet sürücüsü, bir aracın son anda önüne kırmasıyla ezilmekten kurtuldu. Büyük panik yaşayan sürücü, trafikte karşılaştığı polis memurlarına giderek şikâyette bulunmak istedi.

"TABANCAYLA MI? 112'Yİ ARA!"

Polise, "Beni öldürüyorlardı, elim ayağım titriyor, anlatamıyorum" diyen motosikletli sürücüye, polis memuru silah hareketi yaparak "Tabancayla mı? 112'yi ara!" şeklinde yanıt verdiği duyuldu. Bu sırada şikâyetçi olacağı aracın ilerlediğini gören sürücü, polislerden aracı durdurmasını istedi. Ancak polisler herhangi bir müdahalede bulunmadı.

POLİSİN TAVRI TARTIŞMA YARATTI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar polislerin ilgisizliğini eleştirirken, bazıları da yaşanan olayın "polislerin görev kapsamına girmediğini" savundu.