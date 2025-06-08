Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi
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Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi
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Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'ne giden Yeşilçam'ın usta ismi Perihan Savaş, geleneksel kıyafet giyerek kiraz hasadına katıldı. Dalından kiraz toplayan sanatçı, köylülerle çay içip sohbet etti.

Türk sinemasının usta ismi Perihan Savaş, uzun bir aradan sonra yeniden Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'ne gitti. Kurban Bayramı tatilini burada geçiren Savaş, geleneksel kıyafet giyerek kiraz hasadına katıldı, dalından kiraz topladı.

Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Perihan Savaş, yıllar önce film çekimi için geldiği Kirazlı'da bu kez konuk olarak ağırlandı. İstanbul haline gönderilen sofralık kirazların önemli bölümünü karşılayan mahallede hasat, sanatçının bahçede dalından kiraz yemesiyle sembolik olarak başlamış oldu.

Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Geleneksel kıyafetler giyerek köylü kadınlara eşlik eden Savaş, üreticilerle birlikte bahçede kiraz topladı. Topladığı meyveleri tek tek inceleyen sanatçı, samimi tavırlarıyla vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Köy kahvesine uğrayan Savaş, burada vatandaşlarla çay içip sohbet etti, hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Yıllar sonra aynı topraklara dönmenin kendisini duygulandırdığını belirten Perihan Savaş, şu ifadeleri kullandı, "Ne güzel bir tesadüf. Bu topraklara 1980'li yıllarda film çekimi için gelmiştim. Bugünse yıllar sonra yeniden Kirazlı'dayım. Aynı sıcaklık, aynı bereket… Kirazlar da şahane. Herkese hayırlı, bereketli bir hasat diliyorum."

Perihan Savaş'ın nostaljik ziyareti, hem bölge halkını sevindirdi hem de sinemaseverler için geçmişe dair sıcak bir anı oldu. Etkinlik, Kirazlı Mahallesi'nin tarımsal zenginliğine de dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömercan Altay - Yaşam
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