Ozzy Osbourne'un Vefatı Dolayısıyla Lokma Döküldü

İNGİLİZ rock müziğinin önde gelen ismi 'Ozzy' lakaplı John Michael Osbourne'un vefatı dolayısıyla Adana'da lokma döküldü.

İngiltere'nin Birmingham yakınlarındaki Marston Green köyünde 1948 yılında dünyaya gelen 'Ozzy' lakaplı John Michael Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti. Heavy metal ve rock şarkıcısının sevenleri, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Şinası Efendi Caddesi'nde lokma dökerek anma etkinliği düzenledi. Lokma dökümüne çok sayıda Ozzy hayranı katıldı.

Ünlü rock sanatçısının hayranı Caner Aygün, onun anısına lokma dağıttıklarını söyleyerek, "Her ölüm yıl dönümünde onun anısına lokma dağıtmayı düşünüyoruz" dedi.