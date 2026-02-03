Haberler

Karabük'te fotokapanla vaşak ve karaca görüntülendi

Karabük'te fotokapanla vaşak ve karaca görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Ovacık ilçesinde Ramazan Işık, doğa gözlemi için yerleştirdiği fotokapanla ormanda gezen vaşak ve karacayı görüntüledi.

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde Ramazan Işık'ın evine yakın bölgedeki ormana yerleştirdiği fotokapanla vaşak ve karaca görüntülendi.

Ovacık ilçesinde yaşayan Ramazan Işık, doğadaki yaban hayatını gözlemlemek için evine yakın noktadaki ormana fotokapan yerleştirdi. Bölgede yoğun olarak bulunan yaban hayvanlarını görüntüleyen Işık'ın yerleştirdiği fotokapanla son olarak ormanda gezen vaşak ve karaca görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özlem Gürzel'in 'Kimsenin evinde basılmadım' çıkışı belediye meclisini karıştırdı

"AK Parti'ye nasıl geçersin utanmaz" diyen ismi bu fotoğrafla vurdu
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi

Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek

Kaçtılar ama kurtulamadılar! Clinton çifti için hesap vakti
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Özlem Gürzel'in 'Kimsenin evinde basılmadım' çıkışı belediye meclisini karıştırdı

"AK Parti'ye nasıl geçersin utanmaz" diyen ismi bu fotoğrafla vurdu
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!