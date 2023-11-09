Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Kazım A'nın kullandığı 80 DG 919 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Tuğba Sarıgöz'e çarptı.
Yaralanan kadın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Yaşam