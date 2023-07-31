Otlarla beslenen bozayı böyle görüntülendi
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Ardahan'ın Posof ilçesinde yeşeren otlarla beslenen bozayı Muhammet Kara tarafından kamerayla kayıt altına alındı. Zayıf olduğu görülen bozayı, karnını doyurduktan sonra ormanlık alana doğru giderken gözden kayboldu.
Otlarla beslenen bozayı böyle görüntülendi
ARDAHAN Ardahan'ın Posof ilçesinde yeşeren otlarla beslenen bozayı görüntülendi.
Posof ilçesine 12 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda karnını yeşeren otlarla doyurmaya çalışan bozayı, Muhammet Kara tarafından kamerayla kayıt altına alındı.
Zayıf olduğu görülen bozayı, bir süre yol kenarındaki otlarla karnını doyurduktan sonra etraftan duyduğu gürültünün ardından ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Yaşam