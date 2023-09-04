Osmaniye'de seyir halindeki tırın kupasında çıkan yangın söndürüldü

Düziçi - Osmaniye yolu kanlı geçit mevkiinde seyir halindeki tırın sürücüsü kupa bölümünden çıkan alevleri fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine yakın bölgede bulunan Düziçi orman işletme müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında tırda hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Osmaniye'de tırda yangın

OSMANİYE - Osmaniye'de seyir halindeki tırın kupasında çıkan yangın orman işletme müdürlüğü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düziçi -Osmaniye yolu kanlı geçit mevkiinde seyir halindeki tırın sürücüsü kupa bölümünden çıkan alevleri fark etti. Hemen aracını güvenli bir yere çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine yakın bölgede bulunan Düziçi orman işletme müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangın söndürüldü. Ekiplerin müdahalesi sonucu TIR'ın şoför kabininde çıkan yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında tırda hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.