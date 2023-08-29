Osmaniye Belediyesi, kardeşlere sürpriz doğum günü kutlaması yaptı

Osmaniye Belediyesi, 6 yaşındaki Nahide ve 10 yaşındaki Umut Yavaş kardeşlere, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Osmaniye Belediyesi Sosyal Destek Ekipleri, Gebeli Mahallesinde ikamet eden, 'Yavaş' ailesinin evine doğum günü kutlaması için gitti. Yaş günü pastası hazırlatan ekip, hediyeler ve balonlarla birlikte Nahide ve Umut kardeşlerin kaldıkları eve gelerek doğum gününü kutladı. Yeni yaş günlerini sosyal destek ekibi ile birlikte kutlayan Nahide ve Umut, daha sonra müzik ve alkışlar eşliğinde kendileri için ayrı ayrı hazırlatılan doğum günü pastalarını kesti. Kutlama programının devamında Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından gönderilen çeşitli hediyeler sosyal destek ekipleri tarafından çocuklara takdim edildi. Anne Neslihan Yavaş, çocukları ile birlikte kendisinin de çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu mutluluğu bizlere yaşattığı için Başta Belediye Başkanımız Kadir Kara olmak üzere tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi. Sosyal Destek Ekibi, daha sonra, bir süre çocuklarla müzik eşliğinde oyun oynayıp, mutluluklarını paylaştı. - OSMANİYE